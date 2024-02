La Fiorentina raggiungerà Bologna solo domani. Ecco le condizioni di Parisi in vista del match

Partirà solo domani la Fiorentina alla volta di Bologna per la sfida contro i felsinei in programma alle 19:00 al Dall'Ara. Nella giornata di domani la squadra viola agli ordini di Vincenzo Italiano svolgerà la rifinitura a Firenze per poi viaggiare verso il capoluogo emiliano.

Arriveranno domani dunque anche la convocazione dei viola, che dovrebbe includere anche Fabiano Parisi che è tornato oggi ad allenarsi dopo la tonsillite che lo aveva tenuto fuori contro il Frosinone. Lo riporta Radio Bruno.