Calamai: "Chissà che gioia per Commisso battere il 'nemico' Cairo. Ora due acquisti top per portare la Fiorentina in Champions League"

Editoriale di fine anno su Tuttomercatoweb.com per Luca Calamai, giornalista e tifoso della Fiorentina, che si concentra sulle vicende della squadra di Rocco Commisso sotto vari aspetti.

Fine 2023 col botto: Commisso batte Cairo

“Chiude l’anno in zona Champions la Fiorentina. Immagino la gioia del presidente Commisso nell’aver ottenuto questo incredibile risultato battendo il suo “nemico” giurato Cairo- ha detto- ”Beh, di sicuro in questo duello presidenziale i numeri sono tutti a favore di Rocco. Che in pochi anni ha saputo costruire un progetto importante. Cosa che non è riuscita al proprietario del Torino".

Adesso due acquisti top per la Champions

“La Fiorentina è un progetto in continua crescita ma ora Commisso deve avere l’umiltà di capire che Italiano ha portato la sua creatura oltre il reale valore della rosa. Se il presidente viola da il via libera a due acquisti top la Viola può veramente andare in Champions”.