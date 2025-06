Pio Esposito: attenzione alla Fiorentina. I viola su uno dei protagonisti dell'ultimo campionato di B

Non solo Dzeko, ma anche un attaccante giovane che possa dare prospettive alla squadra. La Fiorentina si muoverà in questo senso nel prossimo mercato, almeno per quanto riguarda il proprio reparto offensivo.

Fiorentina e Inter

In questo contesto si inserisce la notizia lanciata nelle ultime ore dal giornalista Matteo Moretto: i viola sono molto attenti alla situazione di Francesco Pio Esposito. L'Inter vuole valutare questo giocatore da vicino (tant'è che lo ha portato al Mondiale per club), ma non è escluso che lo possa cedere nel prossimo mercato.

Protagonista in B

Nell'ultimo campionato di B, Pio Esposito, che compirà 20 anni a fine giugno) si è messo in evidenza con lo Spezia, squadra nella quale ha segnato ben 19 gol e che ha portato a giocare la finale dei play off promozione, persa poi contro la Cremonese.