Non è ancora il tempo del dentro o fuori, sottolinea il Corriere Fiorentino e la Fiorentina non è certo spalle al muro alla quarta giornata. Però, il match di oggi con il Como sa davvero di primo bivio, che può far virare verso una piega positiva anche il prosieguo. Di tempo per sperimentare e cercare soluzioni particolari comincia a non essercene più: servono i punti e le vittorie.

Il Como arriverà al Franchi ancora leggero, o almeno un po' più leggero rispetto alla Fiorentina, che da quattro stagioni occupa l'Europa, se pur di terza fascia, e avrebbe intenzione di crescere: per l'Europa che conta però non bastano i proclami, bisogna dimostrare sul campo.