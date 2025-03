Colpani e un calvario senza fine: il riscatto è lontano, ma almeno c'è la possibile data per il ritorno in campo

Andrea Colpani è ormai un oggetto misterioso in casa viola; l'esterno destro è fuori da ormai da un mese e mezzo e il suo rientro non sembra così vicino.

L'ex Monza, dopo una prima parte di campionato difficile, è scomparso dai radar a causa di un fastidioso infortunio al piede (lesione di Lisfranc). Secondo La Gazzetta dello Sport Colpani potrebbe tornare a disposizione di Palladino per la sfida di Conference League del 10 aprile contro il Celje, valida per i quarti di finali della competizione europea.

L'esterno perderebbe dunque almeno altre due partite di campionato contro Atalanta e Milan. A questo punto della stagione, visto il rendimento sotto le aspettative e il complicato infortunio, sembra difficile che la Fiorentina eserciti l'opzione di riscatto fissata a 12 milioni. Ciò che è certo però è che l'esterno una volta tornato in campo cercherà in ogni modo di far cambiare idea alla dirigenza, provando ad aumentare il proprio livello di gioco in campo.