Quel padiglione ancora danneggiato del Viola Park: a che punto sono i lavori di risistemazione. Un calciatore indagato

Nella notte tra il 31 maggio e il 1 giugno scorso è scoppiato un incendio all'interno del centro sportivo della Fiorentina.

I danni

Ingenti i danni riportati da un intero padiglione del Viola Park, a causa delle fiamme che si erano sprigionate da una camera occupata da un giocatore delle giovanili gigliate che però non era all'interno al momento in cui si sono propagate le fiamme.

I lavori di risistemazione

Ma a che punto sono i lavori per tornare a rendere agibile anche quest'area? Contrariamente a quella che era l'idea iniziale del club (riaprire al momento della partenza della nuova stagione calcistica), i lavori non sono ancora terminati.

Occorrerà ancora un mese, un mese e mezzo prima di tornare a vedere il Viola Park com'era prima che tutto questo accadesse. Ricordiamo che la procura dei minori di Firenze ha iscritto nel registro degli indagati il giovane calciatore della Fiorentina di 17 anni che alloggiava nella stanza. Il reato che gli viene contestato è quello di incendio colposo (per aver lasciato acceso un asciugacapelli).