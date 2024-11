Dura l'analisi de La Gazzetta dello Sport sula brutta sconfitta della Fiorentina contro l'Apoel Nicosia, con la partita di ieri sera in Conference League terminata con il punteggio di 2-1 a favore dei padroni di casa. Questo quanto si legge sul quotidiano: "Altro che ottava vittoria consecutiva o ipoteca sulla qualificazione anticipata agli ottavi. La striscia positiva di una Fiorentina tutta sbagliata si pianta sull’isola di Cipro, ed è uno stop inatteso per il livello dell’avversario quanto pesante per la mancanza di spirito con cui la Viola si è presentata ad affrontare l’Apoel.

Si potrebbe avanzare l’alibi che non era la squadra automatizzata e rodata del campionato, ma finora anche in Conference League aveva fatto il proprio dovere anche con le “riserve”. Palladino non vuole definirle così, ma la sfida del Gsp Stadium attesta che al momento chi gioca meno – o gioca solo in Europa – è un passo indietro rispetto a chi si è affacciato alle zone alte della Serie A.

Gli esperimenti del tecnico viola falliscono tutti: dal timido Richardson sulla trequarti – e poi anche nel duo di mediana non è che migliori molto – a Parisi esterno alto (anche lui non “sale” quando si trasforma in quinto), fino a Kouame centravanti. Decrescita L’ivoriano evidentemente non è Kean, che è rimasto in Italia a recuperare e sarebbe stato probabilmente più decisivo sulle tre occasioni capitate sul piede molle di Kouame nel primo quarto d’ora, unico periodo all’altezza delle aspettative. Un cannoniere vero fa tutta la differenza del mondo, e a Firenze lo sanno da anni. L’atteggiamento complessivo è però il difetto peggiore".

Un risultato che “fa ripiombare la Fiorentina nel gruppone di centro di Conference: tutto rimesso in discussione. Compresa la crescita degli ultimi due mesi: è sembrato per qualche momento di tornare alla notte di Felcsut, il playoff di agosto, strappato ai rigori dopo una prestazione tremenda”.