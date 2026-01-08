Dopo il gol di Gosens un tifoso viola fa esplodere all’'Olimpico' i petardi avanzati da Capodanno e viene arrestato

Un ultrà della Fiorentina, 38enne ucraino residente da anni a Firenze, è stato arrestato per aver lanciato tre petardi durante la partita Lazio-Fiorentina, terminata 2-2. Repubblica riferisce come i botti sono esplosi sulla pista di atletica dell’'Olimpico' di Roma, vicino ad alcuni steward. L’uomo ha ammesso in tribunale che si trattava di petardi avanzati da Capodanno, ma il giudice ha comunque convalidato l’arresto in direttissima.

Petardi dopo il gol segnato da Gosens

La partita era iniziata senza tensioni e si è accesa intorno al cinquantesimo minuto, con il gol di Cataldi e la successiva risposta di Gosens. Proprio dopo la rete del terzino viola, probabilmente per l’euforia, sono stati lanciati i petardi dalla Curva Sud verso il campo.

Arrestato il tifoso viola

Grazie alle telecamere di sicurezza e alla presenza di agenti in borghese sugli spalti, la polizia ha rapidamente identificato il tifoso. Il fermo immagine è stato diffuso ai colleghi in servizio e l’uomo è stato bloccato pochi minuti dopo sugli spalti, prima di essere condotto negli uffici di polizia e poi in tribunale.