Festeggiamenti incredibili per Kouame, ma quando torna a disposizione l'attaccante? Un po' c'è ancora da attendere...

Re d'Africa. Christian Kouame ha vissuto con la Costa d'Avorio un'esperienza esaltante arrivando a vincere in maniera sorprendente la competizione continentale che ha caratterizzato gennaio e l'inizio di febbraio.

Festeggiamenti incredibili

Da un paio di giorni a questa parte i festeggiamenti sono stati incredibili, ma quando l'attaccante tornerà ad essere a disposizione della Fiorentina?

Lo rivediamo con la Lazio

Kouame salterà oltre la gara di domani con il Bologna anche la sfida di domenica con l’Empoli. Sarà convocabile invece per la partita contro la Lazio del prossimo 26 febbraio, andando a rimpolpare il comparto degli esterni che è rimasto ‘corto’ per tutto gennaio e anche adesso, visto che non è arrivato nessuno dal mercato e Brekalo se n'è andato in Croazia.