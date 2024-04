Protagonista anche in lingua italiana, Jorko Ikoné al media ufficiale della Fiorentina ha parlato così:

"Abbiamo fatto di tutto per fare altri gol, non ci siamo riusciti però manteniamo la testa alta per le ultime partite. Dobbiamo fare di più per arrivare più avanti possibile. Il mio gol? Jack ha messo una palla meravigliosa e io ho fatto il movimento giusto per segnare, top. Partita di Conference? Abbiamo ancora tante partite, dobbiamo stare bene, dormire bene per le prossime gare. E andare più forte".