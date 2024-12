A Palladino ha risposto Giuffredi. Una situazione nata probabilmente nell'esatto momento in cui Biraghi è stato escluso dalla formazione titolare, diventando a tutti gli effetti una riserva della Fiorentina, ma esplosa a seguito delle ultime dichiarazioni del tecnico viola. L'ormai ex capitano se ne andrà a gennaio, ma non è questo a sorprendere.

Via anche Parisi: l'unica alternativa a Gosens

Piuttosto il fatto che, insieme a lui, se ne andrà anche Fabiano Parisi. Una notizia che spiazza, perché con la partenza di Biraghi l'ex Empoli sarebbe rimasto l'unica alternativa a Gosens sulla fascia sinistra. Ergo, una risorsa molto importante per Palladino e con buone possibilità di giocare visto che il tedesco di certo non avrebbe fatto en plein di presenza da qui a fine stagione.

Un'operazione studiata… per evitare la concorrenza

Al netto delle motivazioni tecniche, comunque, nelle parole di Giuffredi trova conferma l'impressione avuta fin dal giorno in cui Parisi è arrivato alla Fiorentina. Ossia che il suo acquisto, “appartenendo” allo stesso procuratore, fosse più che altro un'operazione studiata per non mettere in discussione la titolarità di Biraghi. Una vera concorrenza tra i due infatti non c'è mai stata, a differenza di quanto accaduto dopo l'arrivo di Gosens. Con le relative conseguenze, e il dispiacere che anche Parisi resti coinvolto in tutta questa storia.