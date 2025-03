Katsouranis: "Un anno fallimentare per il Panathinaikos. L'unico modo per svoltare la stagione è con la Conference League"

Se a Firenze le cose non vanno granché, ad Atene sponda Panathinaikos l'umore non è certo dei migliori nonostante l'inaspettata vittoria contro la Fiorentina in Conference League nell'andata degli ottavi di finale. Il pareggio contro l'Atromitos ha spento ogni speranza del Pana di lottare per lo scudetto e l'ex giocatore greco Kostas Katsouranis ha reagito così alla partita:

“In generale è un brutto anno per il Panathinaikos. In campionato ha fatto quello che ha fatto, nonostante un buon mercato. È un altro anno fallimentare, ma può portare a casa la Conference League e diventare un successo. Questo è l'unico modo. Sono fuori dalla Coppa e fuori dal campionato".