Sorride la Fiorentina Under 17. Quinta vittoria in campionato, Frosinone battuto in rimonta

Un pomeriggio molto positivo per la Fiorentina Under 17. I ragazzi di mister Guberti hanno cinque vittorie dopo sette giornate di campionato e salgono al terzo posto in classifica, a pari merito con la Lazio, agganciandola.

Fiorentina Under 17 vincente e terza

Oggi la Fiorentina era impegnata contro il Frosinone, che è passato inizialmente in vantaggio con Danieli. Ma la squadra viola reagisce, rimonta e chiude la gara: prima Tonti (già a 4 gol), poi Berete e Morazzini firmano il successo sui ciociari e l'aggancio al terzo posto.