La Fiorentina Under 16 è ancora imbattuta dopo cinque gare. Viola fermata sul pari a Cosenza

Buon inizio di stagione per la Fiorentina Under 16 del tecnico Mattia Balestracci. Dopo cinque gare, i ragazzi viola non hanno ancora perso in campionato. L'inseguimento a un Empoli fin qui perfetto (sei turni giocati, 18 punti) è complicato, ma a Cosenza arriva un altro risultato positivo.

Pareggio per la Fiorentina Under 16

La Fiorentina pareggia in Calabria, è 1-1 contro i padroni di casa del Cosenza. Segnano Caruso per i rossoblù e Nwagwu per la squadra viola, adesso a quota 9 punti in classifica.