Un altro posticipo per rafforzare la vetta: la Primavera di Galloppa vuole allontanare anche il Milan

Ha già messo in fila tre vittorie consecutive la Fiorentina Primavera di mister Galloppa, primatista ora insieme alla Lazio, che ha già giocato e vinto ieri però il suo match. La squadra viola è attesa invece da un altro posticipo del lunedì, contro il Milan al Viola Park: occasione per allungare in testa alla classifica del Primavera 1.

Fiorentina 18, Lazio 18, Juventus 16, Torino 15, Bologna 14, Genoa 14, Roma 14, Milan 13, Sassuolo 13, Cagliari 13, Cremonese 12, Inter 12, Lecce 11, Monza 11, Atalanta 10, Empoli 8, Verona 8, Cesena 7, Sampdoria 5, Udinese 3.