Lovric: "Il mercato fa parte del calcio, ma io sono felicissimo di essere all'Udinese. Qui sto bene"

Sandi Lovric, obiettivo di mercato della Fiorentina per il centrocampo, ha parlato così a Udinese Tonight dopo il pareggio all'esordio in campionato dei friulani:

“Ho scelto il numero 8 che da sempre mi piace tanto. Spero di far bene con questo numero. Sono felice per Samardzic (passato all'Atalanta, ndr), gli auguro il meglio spero che adesso possa fare un altro salto di qualità. Il mercato fa parte del calcio ma io sto benissimo qua so cosa ho qua a Udine, sono felice di essere qui”.

Parole che sembrano confermare la permanenza del giocatore bianconero a Udine. La Fiorentina sembra interessata a altri obiettivi per la mediana in quest'ultima fase di mercato.