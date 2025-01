In vista di Fiorentina-Napoli in programma domani, il tecnico ex azzurro Andrea Agostinelli è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Magari il Napoli ha perso un po' di spettacolarità, però resta pur sempre molto solido. Ci vuole la miglior Fiorentina per dare fastidio agli azzurri. Ti danno sempre l'impressione di farti stare in partita, ma poi la vincono…”.

Sulla squadra viola: “Nessuno si aspettava un rendimento del genere da parte della Fiorentina, direi così anche per la Lazio. Con Palladino c'è stata una rivoluzione importante, ma il tecnico sta facendo bene. Il campionato è divertente e c'è tanta concorrenza, mi piacerebbe vedere la Viola entrare nelle coppe europee e continuare in Conference. Un tempo si parlava di sette sorelle, ho paura stiano diventando otto-nove”.

Sul Napoli: “Ci possono essere delle difficoltà tattiche per la Fiorentina, però quando vedi assenze come Politano e Kvara… chi se ne frega della tattica. Domani c'è un'incertezza straordinaria sul risultato. E questo deve essere un enorme complimento alla Fiorentina si quest'anno”.