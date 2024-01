Duncan: "Classifica bella da vedere ma restiamo con i piedi per terra. Basta poco per scendere, quindi non ne parliamo"

Il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan, doppio ex della gara contro il Sassuolo, è intervenuto a DAZN prima del fischio d'inizio: “Secondo me nessuno si è permesso di parlare della classifica. Bella da vedere, ma dobbiamo restare con i piedi per terra".

“Vietato parlare della classifica”

E aggiunge: "Nessuno si è permesso di parlare della classifica, basta poco per scendere quindi pensiamo solo a dare continuità coi risultati”.