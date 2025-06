Sono arrivate questo pomeriggio le decisioni della UEFA sui fatti avvenuti al Franchi in occasione della semifinale di Conference League tra Fiorentina e Real Betis, con scontri tra tifosi, lancio di oggetti e altri capi d'accusa imputati alle due squadre.

Le accuse

Per quanto riguarda la Fiorentina, le accuse erano: comportamento scorretto della squadra (5 o più giocatori), blocco dei passaggi pubblici, lancio di oggetti, accensione di fuochi d'artificio e disordini. Per queste accuse la UEFA ha deciso di ordinare l'applicazione della misura disciplinare sospesa imposta dall'Ufficio di Controllo, Etica e Disciplina UEFA nella sua decisione del 24 marzo 2025 per il lancio di fuochi d'artificio.

Ferrovia a metà per la prossima in casa

Viene ordinata in tal senso la chiusura parziale dello stadio Artemio Franchi (settori S01, S02, S07 e S08) per la prossima partita in casa che la società viola disputerà in gare UEFA. I settori sono la metà sinistra della Curva Ferrovia (guardando il settore) e ci sarà da capire se la decisione riguarderà anche il possibile stadio che ospiterà la Fiorentina per i playoff, visto che la società viola non potrà giocare in casa il primo match di Conference League.

Multa e altra chiusura

Inoltre la UEFA ha ordinato una multa di 50.000 euro alla Fiorentina e un'ulteriore chiusura parziale dello stadio Artemio Franchi (settori S01, S02, S07, S08, S09, S10; metà Curva Ferrovia superiore e tutto il parterre) per una partita aggiuntiva delle competizioni UEFA per accensione di fuochi d'artificio, lancio di oggetti e disordini.

Le altre multe

Altre multe comminate alla Fiorentina: 28.000 euro per blocco dei passaggi pubblici e 4.500 euro per condotta scorretta della sua squadra.