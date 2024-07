Spazio dedicato ai viola lo troviamo stamani su La Gazzetta dello Sport.

Pagina 12

Il titolo grande è: "Fiorentina da rifare". E ancora: "Subito Vranckx in mezzo offerta al Wolfsburg Poi assalto a Dallinga". E inoltre: "L'ex milanista rivuole l'Italia: Intesa possibile. Per l'attacco in vantaggio l'olandese del Tolosa".

Beltran a Parigi

In breve c'è anche: "Beltran convocato dall'Argentina per l'Olimpiade".