Le tante caselle che la Fiorentina deve ancora riempire: Accelerazione Vranckx, il belga dà il suo assenso

Sono tante davvero le caselle ancora vuote all'interno della Fiorentina dopo addii, ritorni alla base dei prestiti e giocatori arrivati alla scadenza naturale dei contratti e necessità rimaste tali col passare degli anni (leggasi centravanti).

Priorità centrocampista

Ben sette per la precisione, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. E la priorità adesso è rappresentata dal centrocampo, dove il club viola sta accelerando per Aster Vranckx.

Offerta per il belga

Per il nazionale belga presentata offerta da sette milioni di euro, che possono salire ad otto con i bonus. I tedeschi per il giocatore che avrà il contratto in scadenza nel giugno 2025, di milioni ne vogliono 12. Per quanto riguarda il nazionale belga, c'è già il suo assenso a tornare a giocare in Serie A (breve esperienza in passato per lui al Milan).