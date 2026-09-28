Colpani ancora a caccia di riscatto dopo la Fiorentina. E il suo stipendio col Monza diventa un problema

L'esperienza di Andrea Colpani alla Fiorentina, nella stagione 2024-25, è stata decisamente negativa: arrivato come ‘pupillo di Palladino’ in pompa magna, in 29 presenze con la Fiorentina ha trovato due reti - nello stesso incontro! - e un assist prima di tornare in Brianza senza esser riscattato. E adesso, due anni dopo, il suo stipendio fa discutere in quel di Monza.

Strada ancora in salita

Per dare un po' di contesto, l'anno scorso in Serie B coi brianzoli ha raccolto lo stesso identico bottino che con la Fiorentina, ma giocando tre partite in meno: tradotto, non è stato decisivo neanche in Serie B. Quest'anno, con Juric in panchina, sta sgomitando sulla trequarti dei biancorossi, ma in Serie A non ha ancora convinto: nell'ultima uscita contro il Sassuolo, infatti, Colpani non è neanche entrato in campo.

Uno stipendio che pesa

Eppure, a libro paga, guadagna più di tutti i suoi compagni, con 2.2mln di euro annui di stipendio, cifra a pari merito con quella di Folorunsho: anch'egli ex Fiorentina, ma decisamente più centrale nei piani di Juric. Dal mercato, peraltro, sono arrivate tanti giocatori che gli contenderanno il posto e che sembrano partire davanti all'ex viola nelle gerarchie dell'allenatore: Ngonge e Zeballos stanno riprendendo la migliore forma e Robinson è stata una piacevole scoperta. Le porte si stanno chiudendo: starà al Flaco giocarsi al meglio le sue ultime carte per ritagliarsi uno spazio importante a Monza.