Due leggende della Fiorentina che fu si sono incontrati in occasione del Mondiale per Club, competizione FIFA che si sta svolgendo negli Stati Uniti. Roberto Baggio e Rui Costa erano presenti sugli spalti dell'Hard Rock Stadium di Miami per assistere a Boca Juniors-Benfica, partita terminata 2-2.

Una foto nostalgica che ritrae i due ex numeri 10 della Fiorentina. Questo lo scatto postato sui social di Baggio: