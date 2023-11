Nel corso di un evento al Viola Park, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato di alcuni temi di casa viola. Queste le sue parole: "Nzola è un goleador, ha sempre fatto gol in carriera. Al momento sta attraversando un periodo senza segnare, ma se guardiamo in dettaglio la partita contro il Bologna, è stato determinante con l'assist per Bonaventura, che poi ha fatto un gol da fuoriclasse. Noi lo stiamo aiutando a stare tranquillo e non fargli sentire la pressione di questo periodo.

Bonaventura sta facendo molto bene, speriamo di potergli rinnovare il contratto. Mercato? Siamo preparati, non posso dire oggi i nomi su cui puntiamo. Vediamo che succede da qui al primo gennaio e poi siamo preparati per intervenire e cercare di migliorare la squadra".