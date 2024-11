L'Inter si prepara alla Fiorentina con qualche pezzo perso, Inzaghi studia la difesa. Ma davanti ritrova le certezze

Domenica al ‘Franchi’ la Fiorentina ospiterà l'Inter di Simone Inzaghi, una squadra in forma che viene dalla vittoria per 0-5 contro il Verona. Ma il tecnico nerazzurro dovrà affrontare la trasferta di Firenze con una squadra piuttosto rimaneggiata: hanno dato forfait Pavard e Carlos Augusto, con problemi anche per Acerbi.

Difesa da rifare per l'Inter, ma non l'attacco

Inzaghi deve studiare una nuova difesa: pronti Bisseck e De Vrij insieme a Bastoni. Ci sono, comunque, anche delle certezze da cui ripartire. Torna la coppia d'attacco Thuram-Lautaro Martinez.