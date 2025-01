Non c'è solo la Fiorentina su Ørjasæter: un club britannico ha già messo 7 milioni sul piatto. Il punto

La Fiorentina guarda fino alla Norvegia alla ricerca di nuovi talenti per rinforzare la squadra di Palladino. E secondo Sky Sport del Regno Unito, la società di Firenze avrebbe mostrato vivo interesse per l'esterno offensivo Sondre Ørjasæter, classe 2003.

Una squadra si è già mossa…

Per l'esterno di proprietà del Sarpsborg, però, sarebbe più concreto l'interesse del Celtic, che lo sta trattando da un mese e avrebbe già messo offerto 7 milioni di euro per per provare ad anticipare la concorrenza.

Una trattativa parallela

Orjasaeter è un giovane promettente che fa parte della nazionale Under 21 della Norvegia, una selezione che negli ultimi anni ha lanciato calciatori importanti soprattutto per quanto riguarda i ruoli dell'attacco. Questa trattativa non andrebbe in ogni modo a contrastare con quella per Luiz Henrique, obiettivo primario per il mercato di riparazione.