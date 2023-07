UFFICIALE: Dutu va a dare una mano a Donadel

L'U.S. Ancona ha annunciato il tesseramento di Eduard Dutu (22 anni), difensore che arriva in prestito dalla Fiorentina e resterà nelle Marche fino al 30 giugno 2024.

Il difensore, nella scorsa stagione, ha fatto la prima parte alla Reggina in Serie B. Poi, durante la sessione invernale, è approdato al Gubbio, dove ha collezionato 10 presenze.

Dutu va a dare una mano ad un ex viola come Marco Donadel, che è l'allenatore della squadra biancorossa che milita in Serie C.