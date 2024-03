Dia separato in casa a Salerno. E qualcuno è ancora convinto: "L'interesse della Fiorentina è ancora vivo"

A Salerno, il grande separato in casa si chiama Boulaye Dia. L'attaccante non ha preso male la mancata cessione estiva e i punti si rottura con la società da inizio stagione ad oggi sono stati diversi, tanto da averlo portato a finire fuori rosa dopo l'ultimo episodio nel quale si è rifiutato di entrare in campo contro l'Udinese.

Si allenerà da solo, dunque, prima di essere ceduto in estate. Il discorso potrebbe non essere semplice, visto che il contratto scadrà nel 2026, ma la cifra investita su di lui (13 milioni) andrà almeno in parte recuperata. E così, secondo quanto raccolto da tuttosalernitana.com, resta vivo l'interesse della Fiorentina per lui in vista dell'estate, quando qualcuno là davanti (a meno di clamorose svolte) dirà addio.