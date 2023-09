Un inizio di stagione che non ha niente a che vedere con quello dell’anno scorso. Quant'è cambiato il mondo di Gonzalez

Con il gol segnato alla Bolivia, Nico Gonzalez ha inserito il proprio nome nel tabellino dei marcatori alle qualificazioni al prossimo Mondiale. La stessa competizione che l’attaccante della Fiorentina era stato costretto a saltare a causa di un antipatico infortunio. Lo stesso, ancora, che gli aveva impedito di rendersi protagonista nella prima parte della scorsa stagione viola.

Accusato da molti tifosi di fingere un malessere per preservarsi per la Nazionale, alla fine il suo dolore si era rivelato vero, con la conseguenza di non poter alzare la Coppa del Mondo vinta da Messi & Co. Quest’anno, invece, la musica è profondamente cambiata, grazie ad un inizio di stagione che può dirsi ottimo e pieno di soddisfazioni personali. Non solo i gol, pure decisivi, con la Fiorentina, ma anche prestazioni da nuovo leader della squadra di Vincenzo Italiano.

La numero 10 sulle spalle lo sta caricando a dare il massimo e i risultati si vedono tutti. E anche in Nazionale, Gonzalez si sta riscoprendo a nuova vita, con una rete segnata dopo tanto tempo con la camiseta dell’Albiceleste. Titolare in entrambi i match di qualificazione al Mondiale, Nico si è così distinto in Sudamerica, dove – piano piano – sta prendendo il posto del più esperto Di Maria.

Una crescita dunque notevole, o forse è più opportuno parlare di rinascita per un giocatore che, un anno fa di questi tempi, avrebbe iniziato a scomparire dal campo per poi farsi rivedere soltanto ad anno nuovo. Dale Nico, adesso la strada, sì che è quella giusta.