A Tuttosport Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha parlato del “vantaggio” di cui potrà usufruire la Juve nella prossima stagione, non dovendo giocare le coppe:

"Due anni fa con il Toro giocavamo una volta alla settimana e c’era più tempo per allenarsi. Quando giochi ogni tre giorni è dura, il primo mese non lo senti, il secondo nemmeno ma dal terzo mese in poi inizi a sentire la stanchezza. Lo scorso anno ho giocato tanto. Giocando una volta alla settimana dobbiamo concentrarci sul campionato e poi sulla Coppa Italia".

Poi ha aggiunto: "È un dispiacere non giocare la Champions, ma dobbiamo guardare il lato positivo, si gioca una volta a settimana, c’è la possibilità di allenarsi di più e migliorare. La Juve, che giochi o no la Champions, rimane sempre la Juve".