Due esuberi della Juventus, piacciono alla Fiorentina. Ma gli ingaggi spaventano

E' una giornata rovente per il mercato della Fiorentina. Dopo aver chiuso per Colpani, che arriverà domani a Firenze, stando a quanto afferma Sky Sport, la dirigenza gigliata si è informata con la Juventus in merito ai giocatori fuori dal progetto di Thiago Motta.

Due esuberi della Juve, pronti per la Fiorentina

Si tratta di Weston McKennie e Daniele Rugani. Al momento le condizioni economiche non sono ritenute soddisfacenti dal club viola, soprattutto per una questione legata agli ingaggi di questi giocatori. E visto che Milenkovic è stato ceduto proprio per questo motivo, andrà trovata una soluzione diversa. Intanto, per il centrocampo sono stati riaperti i discorsi per Tessmann.