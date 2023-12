Bressan: "Beltran e Nzola possono coesistere e segnare tanti gol. Roma? Sarà come Fiorentina-Juve"

L'ex viola Mauro Bressan è stato intervistato da Tag 24 per parlare di Fiorentina, fra Coppa Italia e campionato:

"Le qualità di Beltran e Nzola ci sono, possono segnare molti gol. Me lo auguro per tutti e due, la Fiorentina merita due attaccanti all’altezza per far sì che tutte le azioni che producono possano tramutarsi in gol”.

“Beltran e Nzola insieme”

E sulla doppia punta: “È una possibilità che non credo potrà essere proposta all’inizio, più da gara in corsa. Ma Beltran e Nzola possono coesistere, l’argentino può giocare anche fuori dall’area, con Nzola a riempire l’area”.

“Come contro la Juve…”

Infine sulla Roma: “Sicuramente la Fiorentina schiererà altri giocatori rispetto a quelli visti in Coppa, come Arthur e Duncan, e sarà pronta per questa partita. Sarà un match stile Fiorentina-Juve, la Viola premerà e i giallorossi cercheranno le ripartenze nel segno di Dybala e Lukaku. Vediamo se vincerà la squadra più propositiva o quella più attendista”.