Cambia una designazione per Cagliari-Fiorentina. All'AVAR non ci sarà Daniele Doveri, ecco chi lo sostituirà

Attraverso un comunicato ufficiale, l'AIA ha comunicato due variazioni nelle designazioni per i recuperi della 33esima giornata, con le gare rinviate a domani a causa della scomparsa di Papa Francesco. Questo quanto si legge nel comunicato:

“Si comunica che Paolo Silvio Mazzoleni, designato come Avar per la gara Torino-Udinese, sarà sostituito da Simone Sozza. Inoltre, si comunica che Daniele Doveri, designato come Avar per la gara Cagliari-Fiorentina, sarà sostituito da Davide Massa”.