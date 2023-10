Il Torino espugna il Via del Mare con una rete del suo capitano. Nel finale espulso Juric: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

È da poco finito l’anticipo del sabato pomeriggio fra Lecce e Torino. I granata di Ivan Juric hanno vinto la partita per 1-0, grazie ad una rete del difensore Buongiorno nel primo tempo.

Il racconto

Il Lecce invece non è riuscito a reagire, tanto che non si evidenziano grandi parate di Vanja Milinkovic Savic. Con questo risultato, il Torino si porta a 12 punti, avanzando a 5 lunghezze dalla Fiorentina. Nel finale, espulso Juric per aver invaso l'area tecnica avversaria.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 22, Milan 21, Juventus 20, Fiorentina 17, Napoli 17, Atalanta 16, Bologna 15, Roma 14, Lazio 13, Lecce 13, Torino 12, Monza 12, Frosinone 12, Genoa 11, Sassuolo 11, Verona 8, Empoli 7, Udinese 6, Salernitana 4, Cagliari 3.