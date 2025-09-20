Ospiti d'eccezione per Hellas-Juventus: anche il gruppo Ultras 1926 presente in curva al Bentegodi

Si è appena conclusa la sfida tra Hellas Verona e Juventus, terminata 1-1: al gol di Conceicao ha risposto il rigore di Orban. Per l'occasione, anche il gruppo di ultras della Fiorentina noto come 1926 era presente nella curva scaligera.

Infatti, si segnala la presenza dello striscione del gruppo Ultras 1926 della Fiorentina in curva al Bentegodi, proprio accanto a quello dell'Hellas Army: ennesima dimostrazione d'amicizia tra le due curve gemellate da tempo.