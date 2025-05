Il fantasista del Real Betis Isco ha rilasciato un'intervista all'emittente tv spagnola Movistar Liga de Campeones, nella quale ha parlato della partita appena conclusa fra la sua squadra e la Fiorentina.

Un traguardo storico

"Sono molto felice e molto soddisfatto del lavoro della squadra - ha detto l'ex blancos - sono orgoglioso della squadra e di essere arrivato alla prima finale europea nella storia del Betis. I tifosi si meritano questi traguardi, abbiamo giocato per loro. Dovevamo dare loro il massimo per tutto quello che ci hanno dato per tutta la stagione, in ogni stadio in cui andiamo, incluso il nostro, e se lo meritano più di tutti".

La sensazione di superiorità

Isco ha poi continuato raccontando le sensazioni avute durante il match: "Per tutta la partita ho avuto la sensazione di avere delle occasioni, di giocare bene, di controllare la partita, di essere superiori, ma due calci piazzati ci hanno messo in difficoltà. Nonostante ciò, la squadra non è crollata; sapevamo che avremmo avuto la nostra occasione e l'abbiamo avuta. Abbiamo molta personalità, una squadra incredibile, rispettiamo tutte le squadre, ma non abbiamo paura di nessuno".