L'esterno brasiliano Antony ha rilasciato un'intervista all'emittente spagnola Movistar Liga de Campeones, in cui ha fatto trasparire tutta la sua felicità per il grande obiettivo raggiunto. Fra i temi trattati anche il battibecco con il capitano della Fiorentina Luca Ranieri.

La felicità del brasiliano

“Sono un po' stanco, ma più felice che stanco - ha detto il giocatore del Betis - La mia famiglia e io sappiamo cosa abbiamo attraversato tre o quattro mesi fa per poter vivere questo momento oggi. Sto vivendo un sogno, sono molto grato a Dio per tutto questo, per poter vivere questo momento per me e la mia famiglia. Ho pianto molto, con mia madre, con mia moglie, con mia sorella, con mio fratello, perché abbiamo attraversato momenti molto difficili per poter godere di questo momento oggi”.

Il litigio con Ranieri

Infine Antony racconta anche lo screzio con il difensore viola Luca Ranieri: "È stata una partita molto difficile, avremmo dovuto prestare più attenzione ai calci piazzati. Noi abbiamo segnato subito, poi loro ne hanno fatti due, ma siamo rimasti uniti e questo è stato essenziale. Il battibecco con Ranieri? Quello che è successo con il capitano della Fiorentina fa parte della partita, abbiamo parlato dopo normalmente, volevamo entrambi vincere, ma rispetto sempre tutti."