Il caso Pululu agita le acque: Ritorna il bomber per Firenze ma le voci su di lui si rincorrono

Lo Jagiellonia si presenta al cospetto della Fiorentina in Conference League, riavendo a disposizione il proprio bomber e giocatore più rappresentativo: Afimico Pululu.

Due recuperi

Assente all'andata per squalifica, al pari del capitano, Taras Romanczuk, rappresenta una fiammella di speranza per i giallorossi in una sfida che però si è tinta parecchio di colore viola dopo l'andata.

Il caso di mercato

Ma Pululu è anche al centro di un caso di mercato che tiene banco in Polonia. I dirigenti dello Jagiellonia intendono presentargli un'offerta di rinnovo contrattuale per tenerlo ancora in squadra.

Ma in tanti stanno provando a prenderlo e così i tifosi dello Jagiellonia sono in agitazione. Dallo Sturm Graz al Widzew Łódź, dal Pafos all'Al-Ahly fino alla Dinamo Kiev, le voci si rincorrono, eccome, su questo giocatore.