Luca Speciale, giornalista di La7 e grande tifoso della Fiorentina, s'è espresso su X sul conto del difensore viola Luca Ranieri: “Spesso l'ho ritenuto eccessivo, sopra le righe e quasi irritante. Una stagione difficile la sua, sicuramente condizionata anche dal peso di una fascia per carattere ed esperienza non doveva portare”.

“Però - continua Speciale - al di là delle valutazioni tecniche, questo ragazzo, occhi bagnati da emozioni e rabbia, tiene come pochi a questa cosa chiamata Fiorentina e contro il Pisa, per una volta, ho condiviso il suo urlo liberatorio”.