Cinquina della Juventus e Cremonese al tappeto. I grigiorossi restano nel mirino della Fiorentina: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Devastante la Juventus di Luciano Spalletti. Un risultato netto, schiacciante quello che inchioda la Cremonese sul campo dei bianconeri. Un 5-0 senza appello, con tre punti acquisiti già nella prima frazione di gioco.
Una Juventus dominante
3-0 è terminato infatti il primo tempo, a seguito delle reti di Bremer, David e Yildiz. Altri due gol dopo l'intervallo, entrambi con la firma di McKennie (anche se il primo ha visto la complicità di Terracciano). Un risultato dunque favorevole in ottica Fiorentina poiché i grigiorossi di Nicola (espulso nel primo tempo, ndr) rimangono “solo” 8 punti sopra ai Viola.
La Cremonese resta nel mirino…
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 43, Milan 40, Roma 39, Napoli 39, Juventus 39, Como 34, Atalanta 31, Lazio 28, Bologna 27, Udinese 26, Sassuolo 23, Torino 23, Cremonese 22, Parma 21, Genoa 19, Cagliari 19, Lecce 17, Fiorentina 14, Verona 13, Pisa 13.