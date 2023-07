Mascarello non ritorna alla Fiorentina, adesso è ufficiale. Una pedina in meno a disposizione di De La Fuente

“AC Milan comunica di aver esercitato l’opzione per il riscatto delle prestazioni sportive di Marta Mascarello. La centrocampista, arrivata in prestito la scorsa stagione dall’ACF Fiorentina, ha collezionato 18 presenze in rossonero”.

Ha comunicato la società rossonera in merito alla centrocampista Marta Mascarello, che dopo tre ottime stagioni in maglia viola lascia ufficialmente, e definitivamente la Fiorentina. Futuro rossonero per la centrocampista classe ’98 nata a Bra e originaria di Monticello d’Alba. In maglia gigliata, aveva totalizzato 33 presenze e 4 reti in tre anni. Una pedina in meno a disposizione di mister De La Fuente.