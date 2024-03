La Gazzetta dello Sport: Champions, noi ci siamo

Le pagine 20 e 21 dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport titolano: “Champions, noi ci siamo” in riferimento alle gare delle 18: la Roma è impegnata a Sassuolo e c'è Atalanta-Fiorentina. Sulla partita della Viola: “Atalanta-Fiorentina. Futuro in 40 giorni. Oggi il primo round”. E ancora: “Tre incroci tra campionato e Coppa Italia e un tour de force che indirizzerà la stagione”.

In cima a pagina 21, il calendario di Atalanta e Fiorentina. Sulla destra, invece, le probabili formazioni. Al centro, un trafiletto sul problema rigori in casa viola: “Galeotti quei rigori. Hanno fallito in 3 per un totale di 4”.