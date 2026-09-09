Il saluto di Commisso alla Fiorentina Primavera prima della Supercoppa - VIDEO
Giuseppe Commisso. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Giornata importante per la Fiorentina Primavera, in campo contro i pari età dell'Atalanta per la finale della Supercoppa Primavera. Primo titolo della stagione, che può consentire ai ragazzi in maglia viola di aggiungere un altro trofeo alla bacheca dopo lo scudetto dello scorso anno. Appuntamento seguito da vicino anche dalla proprietà.
Il saluto di Commisso alla squadra
Poco prima di scendere in campo, il patron viola Joseph Commisso è sceso negli spogliatoi per incoraggiare i ragazzi in vista di questo importante impegno. Di seguito il video pubblicato sui canali social del club.
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