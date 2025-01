Nicolò Zaniolo è sempre più vicino alla Fiorentina. Operazione estremamente rapida da parte del club viola, che è tornata prepotentemente sul calciatore dal momento in cui l'Atalanta ha concretamente considerato la cessione. E ora le parti sono molto vicine.

Zaniolo, c'è l'accordo: giocatore molto vicino alla Fiorentina

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, c'è l'accordo tra la Fiorentina e Zaniolo. Ha dato l'ok anche il Galatasaray, società proprietaria del cartellino, per un trasferimento con la stessa formula di quella attuale all'Atalanta: prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni. Manca solo il via libera dei nerazzurri, che prima preferirebbero un sostituto.