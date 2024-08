Una tournée deleteria: La Fiorentina ha un problema in porta. Ma l'Atalanta potrebbe venire incontro alle esigenze viola...

La tournée inglese è stata deleteria per le sorti di Christensen e Terracciano. In pratica è stato certificato un fatto in questo inizio di stagione: la Fiorentina ha da risolvere anche un problema in porta.

L'Atalanta potrebbe venire incontro ai viola

In questo senso l'Atalanta potrebbe venire incontro alle esigenze del club viola inserendo il cartellino di Musso all'interno della trattativa per l'acquisizione di Gonzalez.

Dieci milioni di euro

Il club orobico valuta il portiere argentino circa dieci milioni di euro, nonostante il suo contratto con l'Atalanta scadrà nel giugno 2025.