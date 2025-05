A Radio Bruno ha parlato l'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano, che ha analizzato la situazione in casa viola a poche giorni dall'ultima partita della stagione: “Secondo me si possono imputare poche colpe alla società viola perché la rosa a disposizione di Palladino è forte. Il problema è stato il gioco, che durante l'anno non c'è mai stato. La squadra è andata avanti grazie ai gol di Kean e alle parate di De Gea. La rosa è il punto da dove si può ripartire per la prossima stagione, anche se ci sarà da fare qualche innesto”.

E ancora: “Palladino? Se la società ha deciso di continuare con lui avranno i loro motivi. Le colpe non sono tutte sue, ma tante cose a livello calcistico non mi hanno convinto. Le tempistiche del rinnovo sono state sbagliate, come puoi prendere una decisione del genere prima di una gara così importante? Per me sarebbe dovuto andare via anche se fosse andato in Europa League”.