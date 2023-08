C'è anche Spalletti: Doppio incarico per il preparatore dei portieri della Fiorentina

Il nuovo CT della Nazionale, Luciano Spalletti, ha già designato il proprio staff di collaboratori che avrà a disposizione. E in questo senso troviamo anche un nome, se vogliamo, sorprendente. Non tanto per il valore in sé, perché Marco Savorani è uno dei più quotati preparatori dei portieri che ci sono in circolazione, ma perché già impegnato con la Fiorentina.

Savorani dunque rivestirà un doppio incarico a tinte viola e azzurre, proseguirà la sua avventura con il club di Commisso e collaborerà anche con l'Italia che si sta cercando di riorganizzare dopo l'addio di Roberto Mancini e del suo staff.