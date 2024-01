Lui si chiama Davide Gonnelli, ha 12 anni e se il nome non vi dice nulla, forse la foto di lui in braccio a Italiano che festeggia al termine di Fiorentina-Bologna sul prato del Franchi vi può dare qualche indizio. Giovanissimo tifoso viola, abbonato in parterre di tribuna, Davide ha realizzato il sogno di tanti cuori gigliati e non solo: festeggiare con il proprio idolo dopo una grande vittoria. Una storia che meritava un approfondimento, così Fiorentinanews.com ha contattato mamma Rachele e l’ormai mascotte viola, per farsi raccontare meglio come è nata la virale immagine di Italiano che alza al cielo il bimbo.

Il racconto

Un emozionato Davide, ma super lucido nel racconto, ci dice: “Italiano era venuto dalle nostre parti della tribuna quando Kayode ha sbagliato di testa su cross di Mandragora. Al mister era arrivata qualche critica, allora si è rivolto a una ragazza vicino a me chiedendogli: “Ma adesso ho sbagliato io o ha sbagliato Kayode?”. La ragazza gli ha risposto che non se ne intendeva molto e allora sono intervenuto dicendo la mia”.

Il patto con mister Italiano

E poi gli attimi prima dell’esultanza: “Italiano non guardava i rigori – dice Davide - aveva paura che i giocatori sbagliassero. Quindi è venuto vicino a me e gli ho chiesto: “Mister se si vince mi porti in campo?” E lui mi ha detto: “Va bene, se Lopez segna ti porto. Ma guardalo te il rigore, io non lo voglio vedere”. Maxime Lopez ha segnato, abbiamo esultato tutti, poi mi ha preso e mi ha alzato, iniziando a festeggiare”.

In realtà lo scopo del giovane tifoso era inizialmente un altro: “Io volevo ricevere la maglia o di Beltran o di Ranieri e avevo portato degli striscioni con i miei amici. Ma ieri sera mi è andata meglio. Sono rimasto molto contento perché non pensavo che potesse succedere una cosa simile. Quando mi ha alzato ero emozionatissimo. È stato un bel gesto, non mi aspettavo che un membro di una squadra di Serie A potesse fare questo”.

Il racconto della mamma

E mamma Rachele interviene: “Non mi ero accorta di nulla. Allo stadio ero qualche fila più indietro e ho visto solo Italiano avvicinarsi. Poi mi è iniziato a squillare il telefono e tutti mi dicevano “Ma quello è Davide!”. Io all’inizio ero preoccupata, poi ho capito cosa era successo. Ieri sera nemmeno parlava, gli squillava il telefono in continuazione”

‘Calciatore’ con un sogno tutto viola

Giovane calciatore del Belmonte, non potevamo non chiedergli il suo sogno più grande: “Il mio sogno è quello di giocare con la maglia della Fiorentina, ma c’è tanto lavoro da fare” ci dice con una buona dose di analisi critica. E sul proseguo della stagione viola: “Da questa stagione mi aspetto un bel risultato in Coppa Italia. Anno scorso contro l’Inter siamo stati un po’ sfortunati. Mi aspetto di più quest’anno da parte di tutti. Siamo messi bene in classifica e anche in Europa. Ma adesso è presto per pensare ai traguardi”

Un protagonista giovanissimo, ma…

A vederlo, o meglio a intervistarlo, non sembra proprio che Davide abbia solo 12 anni. Un ricordo raccontato con serietà e un bel tono da giornalista. Noi, però, gli auguriamo di proseguire alla grande la sua avventura sportiva sui campi di calcio. E magari chissà, questa sarà solo la prima di tante interviste. Ci teniamo a ringraziare lui e sua madre Rachele per la disponibilità: sono queste le storie che ci piace raccontare!