Continua il sabato di Serie A: il match del Tardini delle 18 tra Parma e Inter finisce 2-2.

La cronaca della partita

Al Tardini partono meglio i padroni di casa, che impegnano Sommer in due riprese, prima con Man e poi con Bonny: bravo il portiere svizzero. Gol sbagliato, gol subito: al 15simo minuto il solito Dimarco trova un cross basso dalla sinistra, che attraversa tutta l'area e trova Darmian sul secondo palo, che colpisce per lo 0-1. Lautaro Martinez ha almeno altre due occasioni per il raddoppio, che però non riesce a convertire anche per bravura di Suzuki, poi l'Inter dilaga con un gol quasi comico: imbucata per Mkhitaryan che trova Thuram solo in mezzo all'area: il francese colpisce malissimo, ma così facendo trova un improbabile pallonetto che beffa Suzuki e anche Almqvist, che non riesce a togliere il pallone dalla porta.

Al 15simo della ripresa si riaccende la partita: Bonny protegge bene la palla, scarica per Bernabè che se la sposta sul sinistro e calcia, trovando un grande gol e beffando Sommer per l'1-2 che mette pressione ai nerazzurri. Sulla cresta dell'onda, il Parma trova anche il clamoroso pareggio: Ondrejka fa una bella discesa dalla sinistra, il suo tiro trova una netta deviazione di Acerbi e si insacca alle spalle di Sommer. Nel finale occasione per il clamoroso 3-2, ma Pellegrino manda a lato di poco: finisce quindi 2-2.

La CLASSIFICA completa: Inter 68, Napoli 64, Atalanta 58, Bologna 56, Juventus 55, Roma 52, Lazio 52, Fiorentina 51, Milan 47, Udinese 40, Torino 39, Genoa 38, Como 33, Verona 30, Cagliari 29, Parma 27, Lecce 25, Empoli 23, Venezia 20, Monza 15