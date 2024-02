Il Bologna non perdona il Sassuolo è sorpassa la Fiorentina in classifica. Al Dall'Ara erano andati avanti gli ospiti grazie al gol di Thorstvedt, ma poco dopo è stato il solito Zirkzee a propiziare l'autogol di Viti per il pareggio. Ancora Sassuolo avanti poi con Volpato prima dell'intervallo. Thiago Motta cambia le carte per la seconda frazione e viene ripagato: Fabbian, Ferguson e Saelemaekers completano la rimonta e calano il poker per i rossoblù, che trionfano 4-2.

I felsinei superano così la Fiorentina e salgono a 36 punti, ritrovando la quarta piazza in attesa del recupero proprio contro i viola, che sono settimi in attesa delle gare di Napoli e Lazio.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 54, Juventus 53, Milan 49, Atalanta 36, Bologna 36, Roma 35, Lazio* 34, Fiorentina* 34, Napoli* 32, Torino* 31, Genoa 29, Monza 29, Lecce 24, Frosinone 23, Sassuolo* 19, Udinese 19, Cagliari 18, Verona 18, Empoli 18, Salernitana 12. (* = una partita da recuperare).